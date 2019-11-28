Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحفيون المشاركون بدورة السلامة المهنية بالأقصر يؤكدون رفضهم لانتشار الكيانات الوهمية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:31 م
Advertisements
جانب من لقاء الصحفيين بمحافظ الأقصر
جانب من لقاء الصحفيين بمحافظ الأقصر
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أكد الصحفيون المشاركون في ورشة "السلامة المهنية والحماية القانونية للصحفيين"، التي تعقدها لجنة تطوير المهنة والدريب بالنقابة، بمدينة الأقصر من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، رفضهم التام لانتشار ظاهرة الكيانات الوهمية الموازيه والتي تؤدي الي الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين، وتدعي أنها "نقابات" للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة "صحفي".

وأهاب الصحفيون المشاركون في الورشة من محافظات الفيوم والوادي الجديد والبحر الأحمر وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بالمواطنين المصريين كافة وكل الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث أنها كيانات تنتحل صفة الصحافة وتمثيل الصحفيين المصريين، وتعد وأعضائها خارجين عن الدستور والقانون.

وأكد المشاركون أنه لايمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقاً لحكم المادة 77 من الدستور والتي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي يعود إنشاؤها لعام 1941. ويجرم هذا القانون ذلك الانتحال لصفة الصحفي وتمثيله ومن يساعد عليه بالحبس لمدة سنة.

وأكد المشاركون أن نقابة الصحفيين المصريين تعلم الكافة أنها لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيي مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، بما فيها الجنائية، التي تعاقب على انتحال الصفة والتزوير والنصب، تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة "نقابة" الصحفيين وأعضاءها الذين يحملون بطاقاتها، ليس فقط دفاعاً عن تمثيلها لصحفيي مصر ولكن أيضاً دفاعاً عن الدستور والقانون.


 وناشد الصحفيون جميع المواطنين المصريين  وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية، بالتقدم  ببلاغات أو معلومات تتعلق بتلك الكيانات المزورة وأعضاءها منتحلي صفة صحفي، بخلاف البطاقة الوحيدة القانونية والتي تصدرها نقابة الصحفيين لأعضاءها

وأكد المشاركون مساندتهم لنقابتهم في التصدي لتلك الكيانات الوهمية الموازيه والتي تؤدي الي الإساءة البالغة لمهنة لمهنتهم ونقابتهم
وطالب المشاركون مجلس نقابتهم  تفعيل قرارات الجمعية العمومية مارس 2015  بالتصدى للكيانات الموازية التى تحاول اقتناص جزء من دور النقابة القانونى والمهنى وهى كيانات عمالية فى للاساس وليست لها علاقة بالمهنة ..لان ذلك يفتح الباب على مصرعية لانتحال صفة صحفى والتدخل من غير ذى صفة فى شئون مهنة الصحافة ويسيئ اليها إساءة بالغة.

ويدعو المشاركون كافة الجهزة المعنية باتخاذ اجراءاتها بعدم منح تلك الميانات اية مزايا او تسهيلات باسم الصحفيين حتى لايتم استغلالها فى النصب على المواطنيين وابتزازهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين دورة السلامة المهنية للصحفيين جمال عبدالرحيم الفجر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 19 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 19 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 10 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ يوم

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

جمال عبدالرحيم يفتح النار على الكيانات الوهمية الموازية لنقابة الصحفيين

جمال عبدالرحيم: تلقيت مئات البطاقات الوهمية تنتحل صفة صحفي بأختام مزورة

"الصحفيين" تفتح النار على الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة.. و"عبدالرحيم": تلقيت مئات البطاقات المزورة (تقرير)

نقيب الصحفيين يوضح العقوبة التي تنتظر النقابات منتحلة الصفة

'الصحفيين' تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكيانات الوهمية

'الصحفيين' تهيب بالمواطنين والمسؤولين الإبلاغ عن الكايانات الوهمية الموازية لها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status