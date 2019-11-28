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"غير مرخصة".. حبس 12 متهما بحيازة أسلحة نارية بالجيزة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:31 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس 12 متهمًا لحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، 4 أيام، على ذمة التحقيقات

وأفادت التحقيقات، أنه ضبط بحوزه المتهميت أسلحة نارية غير مرخصة، وفرد خرطوش، و41 طلقة مختلفة الأعيرة، و6 طبنجات، و3 بنادق آلية وخرطوش، فيما طلبت ارسالها للمعمل الجنائي لفحصها

وكمتمكن مباحث الجيزة، من القبض على 12 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وعدد من الطلقات بدون ترخيص، خلال حملة أمنية.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 5 فرد خرطوش، و41 طلقة مختلفة الأعيرة، و6 طبنجات، و3 بنادق آلية وخرطوش.

وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، فتمت إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.
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