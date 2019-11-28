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تعرّف على نتائج آخر الحملات الأمنية بجرجيس..
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:24 م
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مروى الجلاصي
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نظّمت منطقة الأمن الوطني بجرجيس من ولاية مدنين، حملة أمنيّة يوم أمس الإربعاء 27 نوفمبر 2019، أسفرت عن تحقيق النّتائج التّالية :
- إيقاف 21 شخصا مفتّش عنهم من أجل قضايا مختلفة.
- تحرير 15 محضر عدلي.
- تحرير 55 مخالفة مروريّة.
- تحرير 04 محاضر جبائية.
- تحرير 03 محاضر اقتصادية.
- تحرير 02 محاضر صحية.
- حجز حافلة محل تفتيش.
- تحرير 03 مخالفات إنتصاب فوضوي.
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