تعرّف على نتائج آخر الحملات الأمنية بجرجيس..

نظّمت منطقة الأمن الوطني بجرجيس من ولاية مدنين، حملة أمنيّة يوم أمس الإربعاء 27 نوفمبر 2019، أسفرت عن تحقيق النّتائج التّالية :





- إيقاف 21 شخصا مفتّش عنهم من أجل قضايا مختلفة.





- تحرير 15 محضر عدلي.





- تحرير 55 مخالفة مروريّة.





- تحرير 04 محاضر جبائية.





- تحرير 03 محاضر اقتصادية.





- تحرير 02 محاضر صحية.





- حجز حافلة محل تفتيش.





- تحرير 03 مخالفات إنتصاب فوضوي.