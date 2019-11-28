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هشام حطب يستقبل وفد مجلس أبو ظبي الرياضي بحضور رئيس اتحاد الجمباز

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:24 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقبل المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط بمكتبه بعد ظهر اليوم فى حضور الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز ، الوفد الاماراتى الذى ضم كل من عارف محمد العواني الأمين العام بمجلس أبو ظبي الرياضي ، وسهيل العريفي مدير إدارة الفاعليات بمجلس ابوظبي الرياضي ، وعبدالله الوهيبي ، ورئيس وحدة إدارة المشاريع بمجلس أبوظبي الرياضي ، وبحث حطب وأمين مع الجانب الاماراتى سبل تقوية العلاقات الرياضية بين الجانبين المصرى والإماراتى،  وتم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ومنها ، كيفية التعاون بين الاتحادات الرياضية المصرية ونظيرتها بدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة ، لاقامة وتنظيم فاعليات وانشطة رياضية مشتركة ، كما تم خلال الإجتماع وضع الخطوط العريضة لتفعيل هذه المشروعات من أجل الإرتقاء بالرياضة فى البلدين ، وإبراز أبطال جدد فى الالعاب الفردية والجماعية المختلفة .

اتفق الجانب المصرى مع نظيره الإماراتى على إنشاء اتحاد للجمباز فى الدولة الشقيقة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصرى للجمباز ومجلس أبو ظبي الرياضى ، قام الوفد الذى التقى بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بزيارة المتحف الأوليمبى باللجنة الاوليمبية ، حيث نالت المقتنيات الرياضية المصرية بالمتحف إعجاب الوفد الإماراتى ، الذى حضر الى القاهرة بتكليف من دولة الإمارات لتقوية العلاقات الرياضية بين البلدين فى إطار التعاون المشترك بين مصر والإمارات. 

وأعرب عارف محمد العواني عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال ، وأثنى على التعاون الذى سوف تشهده البلدين خلال الفترات المقبلة ، بدعم كامل من القيادة السياسية بالبلدين .

وأشاد عبد الله الوهيبى بالدور الكبير الذى قام به الاتحاد المصرى للجمباز خلال تنظيم دولة الإمارات لفعاليات الاوليمبياد الخاص العام الماضى ، والذى أظهر التعاون الشديد بين العديد من الاتحادات الرياضية المصرية ونظيرتها الإمارتية ، ويأمل الجانب الاماراتى مزيدا من التعاون الرياضى وتوطيد العلاقات بين البلدين .

يذكر أن الوفد الاماراتى يتواجد فى القاهرة منذ 48 ساعة للإشراف على ماراثون زايد الدولى الذى سوف ينطلق يوم الأحد المقبل بمحافظة السويس .
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