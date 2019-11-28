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مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في النجف خلال الاشتباكات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:18 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمحتجين، اليوم الخميس، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في محافظة النجف، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".


وحاصر محتجون مقر مديرية الشرطة بمحافظة ذي قار العراقية، الخميس، في محاولة لاقتحامه، وسط تصاعد حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن والمليشيات المتحالفة معها ومقتل 25 متظاهرا وإصابة 160 آخرين خلال ساعات.


كما قطع متظاهرون غاضبون جسر الفهد في محافظة ذي قار، وطريقا في ساحة عبدالكريم قاسم وسط محافظة الديوانية.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الجيش العراقي تشكيل "خلايا أزمة" يشارك في قيادتها محافظون وقادة عسكريون لمواجهة الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها مدن ومحافظات البلاد.

ويطالب المتظاهرون في العراق، منذ الأول من أكتوبر، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

وحسب آخر الإحصائيات، قُتل أكثر من 335 شخصا وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات التي تُعَد الموجة الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، ضد فساد الطبقة السياسية، ويستخدم فيها الأمن والمليشيات الموالية لإيران قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

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الكلمات المفتاحية

مقتل النجف المتظاهرين العراق اصابة اشتباكات 3 أشخاص

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