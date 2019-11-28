علي جمعة: المؤسسة القومية لتيسير الحج أنحج الجمعيات الأهلية





وطارق عبد العزيز وأحمد فاروق أحمد من شركة مصر للطيران كذلك المطوف إبراهيم الشرقاوى والمطوف على عبدالله علوش، كما تضمن التكريم تكريم قيادات واعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، والسادة مديرى ومسئولى الفنادق ومسئولى الاشراف من القيادات، ذلك تقديرا للجهود التى بذلت على مدى الاستعدادات المبكرة للموسم والمجهود الذى بذل فى خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والذى شرفت به وزارة التضامن الإجتماعى.



هذا وجديرا بالذكر فانه إنطلاقا من مسئولية الوزارة عن حج الجمعيات الأهلية أنشئت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عام 2007 والتى تعمل باستمرار على تطوير تنظيم الحج لأعضاء الجمعيات الاهلية والذى يقدم بأفضل الخدمات والمستويات المختلفة من الاسعار والمستويات الاقتصادية المختلفة وقد شرفت الوزارة بخدمة 12 ألف حاج من حجيج الجمعيات الاهلية لهذا العام.





أكد فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، أن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنحج الجمعيات الاهلية فى منحنى صاعد كل عام بسبب دعم وزيرة التضامن الاجتماعي، والتطوير المستمر فى أدائها ومجهود القائمين عليها.وأثنى خلال الاحتفالية التي نظمتها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، على جهود من يقومون على خدمة الحجاج بتميز وكفاءة.ومن جانبه أشاد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة، بجهود الوزيرة لمؤسسة الحج والعمرة والتطوير المستمر بها من أجل خدمة الحجاج وموسم الحج الماضى كان من أنجح المواسم بالتعاون مع المديريات التضامن والمشرفين والجهات الشريكة مثل مصر للطيران ووزارة الداخلية.وقامت غادة وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاحتفال الذى ينظم للمرة الأولى بتكريم شركاء النجاح بمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى بنجاح موسم حج الجمعيات الاهلية للعام الجارى 1440 2019، بتوزيع شهادات التقدير والدروع على 50 مكرما منهم تكريم اللواء ممدوح العدوى أمين عام مساعد مجلس الوزراء سكرتير عام البعثة الرسمية للحج لهذا العام، واللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الأسبق والرئيس التنفيذى لمكتب شئون حجاج مصر، واللواء حسام الدين طلعت مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية.