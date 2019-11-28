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مصر وبريطانيا تنفذان تدريبا مشتركا في مجال مكافحة الإرهاب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:22 م
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات المسلحة البريطانية، التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والذي نفذ لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي أبرزت مدى الكفاءة والدقة التى يتمتع بها كافة العناصر المشاركة بالتدريب.

وقام رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة وقائد قوات الصاعقة والفريق جون لومير كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وملحق الدفاع البريطاني بالقاهرة بالمرور على العناصر المشاركة بالتدريب، ونقل رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالقوات البريطانية المشاركة في التدريب.

فيما أشاد الجانب البريطاني بالتنظيم الجيد للتدريب بالإضافة إلى المستوى المتميز الذى ظهرت به العناصر في مختلف مراحل التدريب، مشيرًا إلى أن التدريب يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، مضيفًا إلى أن التدريب يعد إمتدادًا للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

ويأتي التدريب في إطار سلسلة من التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة ودعم علاقات التعاون العسكري في مختلف المجالات.

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