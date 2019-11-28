"بالأخضر".. ليلى علوي متألقة على الريد كاربت بفستان فوق الركبة (صور)

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤١، بدأت يوم الأربعاء الماضي، وستنتهي يوم الجمعة 29 نوفمبر، وأقيم المهرجان رئاسة المنتج محمد حفظي، والدورة تحمل اسم الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي كان يعمل مُديرًا فنيًا للمهرجان، وضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلمًا، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، كما انفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلمً، وحلت السينما المكسيكية ضيفة شرف بالمهرجان.

حضرت الفنانة ليلى علوي مساء أمس، عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود" المعروض خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤١، بدار الأوبرا المصرية.حرصت ليلى على مشاركة مُحبيها صور من إطلالتها من عرض الفيلم البرازيلي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتألقت ليلى على الريد كاربت الخاصة بالمهرجان بفستان فوق الركبة، باللون الأخضر ويتسم بوجود أكمام طويلة مصنوعة من قماش الشيفون، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وأكملت الإطلالة بمكياج بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.وعلقت ليلى على الصور قائلة: "من السجادة الحمراء قبل تكريم الممثل والمخرج الأمريكي بيلي زين عن مجمل أعماله وقبل عرض فيلم الرجل الودود على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية"، وحظيت الصور على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.