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وزيرة التضامن تكرم أعضاء بعثة حج الجمعيات بعد نجاح الموسم الماضي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:20 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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كرمت غادة وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاحتفال الذي ينظم للمرة الأولى لتكريم شركاء النجاح بمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي بنجاح موسم حج الجمعيات الأهلية للعام الجاري 1440 2019.

وقامت والي بتوزيع شهادات التقدير والدروع على 50 مكرما منهم تكريم اللواء ممدوح العدوي أمين عام مساعد مجلس الوزراء سكرتير عام البعثة الرسمية للحج لهذا العام، واللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الأسبق والرئيس التنفيذي لمكتب شئون حجاج مصر، واللواء حسام الدين طلعت مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وطارق عبد العزيز وأحمد فاروق أحمد من شركة مصر للطيران كذلك المطوف إبراهيم الشرقاوي والمطوف علي عبدالله علوش كما تضمن التكريم تكريم قيادات وأعضاء البعثة  الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديري ومسئولي الفنادق ومسئولي الإشراف من القيادات، ذلك تقديرا للجهود التي بذلت على مدى الاستعدادات المبكرة للموسم والمجهود الذى بذل فى خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والذى شرفت به وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر إنه انطلاقا من مسئولية الوزارة عن حج الجمعيات الأهلية أنشئت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عام 2007 والتي تعمل باستمرار على تطوير تنظيم الحج لأعضاء الجمعيات الاهلية والذي يقدم بأفضل الخدمات والمستويات المختلفة من الأسعار والعمرة والمستويات الاقتصادية المختلفة وقد شرفت الوزارة بخدمة 12 ألف حاج من حجيج الجمعيات الأهلية لهذا العام.
وزيرة التضامن تكرم أعضاء بعثة حج الجمعيات بعد نجاح الموسم الماضي
وزيرة التضامن تكرم أعضاء بعثة حج الجمعيات بعد نجاح الموسم الماضي
وزيرة التضامن تكرم أعضاء بعثة حج الجمعيات بعد نجاح الموسم الماضي
وزيرة التضامن تكرم أعضاء بعثة حج الجمعيات بعد نجاح الموسم الماضي
وزيرة التضامن تكرم أعضاء بعثة حج الجمعيات بعد نجاح الموسم الماضي
وزيرة التضامن تكرم أعضاء بعثة حج الجمعيات بعد نجاح الموسم الماضي
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