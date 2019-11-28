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ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي (صور)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:17 م
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الفجر السعودي
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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في قصر زعبيل في دبي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأقام الشيخ محمد بن راشد مأدبة غداء تكريما لسمو ولي العهد والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ووزير الاقتصاد والتخطيط الاستاذ محمد بن مزيد التويجري وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات الاستاذ تركي الدخيل.

كما حضر من الجانب الإماراتي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي (صور)
ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي (صور)
ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي (صور)
ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي (صور)
ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي (صور)
ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي (صور)
ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي (صور)
ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي (صور)
ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي (صور)
ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن راشد في دبي (صور)
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الكلمات المفتاحية

ولي العهد محمد بن سلمان محمد بن راشد دبي السعودية الامارات

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