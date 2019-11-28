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كارتيرون في حواره لـ"الفجر الرياضي": ليست لدي أزمة في تدريب الزمالك..يمكنني التعامل مع مرتضى والخطيب أعظم رجل تعاملت معه

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:07 م
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كارتيرون والخطيب
كارتيرون والخطيب
محمد الصو
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- الخطيب أعظم رئيس نادي تعاملت معه

- لن أمانع تدريب الزمالك ولا أخشى رئيسه

- اعتذرت للاعب كريم نيدفيد عند رحيلي

- الأهلي لم يقدم لي دعوة لحضور حفل التتويج بالدوري

 

يعتبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي، واحدًا من الأسماء التي لمعت في سماء الكرة الإفريقية والمصرية تحديدًا منذ توليه قيادة فريق وادي دجلة، قبل الإشراف على تدريب الأهلي حتى منتصف الموسم الماضي.

 

وأُقيل المدير الفني من تدريب الرجاء البيضاوي المغربي، منذ ما يقرب من أسبوعين، لذلك حرص "الفجر الرياضي" على إجراء حوار مع المدرب الفرنسي ليتحدث من خلاله عن ذكرياته في الأهلي وجاء كالآتي:-

 

* هل شاهدت بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد مؤخرًا؟

 

- بالتأكيد شاهدت بعض مباريات البطولة والمنتخب المصري استحق اللقب بعد أن قدم مستوى مميز بالبطولة.

 

* ما رأيك في أداء مُجمل المنتخبات؟

 

- البطولة لن تكون على مستوى بطولة الكبار، ولكنها كانت ممُيزة بالنسبة للأعمار السنية المتواجدة.

 

* هل تتوقع أن يظهر المنتخب المصري في أوليمبياد طوكيو؟

 

- أتمنى أن يكونوا على قدر المسئولية، لا أعلم إن كان في قدرتهم إحراز ميدالية من عدمه، ولكني أثق في ظهورهم بمستوى مميز.

 

* هل تلقيت دعوة من الأهلي للاحتفال بدرع الدوري؟

 

- لا لم أتلق أي دعوات، ولكني لست حزينًا بسبب ذلك، لقد عشت أيام رائعة هناك وقدموا لي كل شئ، والاحتفال كان أفضل لكل اللاعبين.

 

* ما هي العروض المقدمة لك عقب رحيلك عن الرجاء المغربي؟

 

- تلقيت العديد من العروض سواء في إفريقيا أو في الدوريات الخليجية، ولكني أعيش الآن في فترة راحة، وبعد الانتهاء منها سأقوم بدراسة كل العروض المُقدمة واختيار الأنسب.

 

* هل لديك أي عروض من الدوري المصري؟

 

- بالوقت الحالي لا ليس لدي أي عروض في مصر.

 

* ماذا لو تلقيت عرض لتدريب نادي الزمالك؟

 

- الزمالك نادي له اسمه سواء إفريقيًا أو عربيًا وبالتالي إذا تلقيت عرضًا رسميًا سأقوم بدراسته ومن الوارد تولي المسئولية الفنية لفريقه بالمستقبل.

 

* كيف ستتعامل مع هجوم الجماهير الحمراء في حال توليك مسئولية الزمالك؟

 

- في النهاية أنا مدرب، وهم يعلمون ذلك وبالتأكيد أعشق الأهلي وجماهيره وقدمت لهم كل شئ، ولكنني في النهاية سأكون في عملي فلا أظن أن جماهير الأهلي، ستُهاجم شخصًا بسبب اختيار عمل جديد.

 

* هل لديك القدرة في التعامل مع رئيس الزمالك في حال توليك المسئولية؟

 

- أنا لا أخشى أحدًا، ولما سيكون هناك معاملة سيئة، أعلم أن هناك تصريحات له ضد العديد من المدربين ولكن في النهاية سيكون له دوره في الإدارة ودوري سيكون داخل الملعب.

 

* هل تلقيت عرضًا من قبل لتولي مسئولية الزمالك؟

 

- نعم تلقيت في فترة عرضًا من هناك ولكنني رفضت، كنت أرى أن الوقت غير مناسب حينها.

 

* كيف ترى مواجهة الأهلي ضد النجم الساحلي والزمالك ضد مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال؟

 

- أعتقد أن المواجهات يتكون صعبة وشيقة، ولكن مواجهة الأهلي ضد النجم ستكون أقل إثارة عن مواجهة الزمالك ضد مازيمبي.

 

أرى أن الأهلي سيقدم مباراة كبيرة في تونس، وسيحصد الفوز بسبب ما يمر به الفريق الساحلي من ظروف خارجة، وأعلم أن لديهم مشاكل في الإدارة.

 

أما من ناحية مباراة الزمالك ومازيمبي، فأن الفارس الأبيض سيواجه صعوبة بالغة هناك، الفريق الكونغولي يؤدي بشراسة وسط ملعبه وجماهيره، وأخشى على الزمالك هناك، في حالة عدم التماسك.

 

* هل تتابع مباريات الأهلي بالبطولات؟

 

- نعم أتابعها أحيانًا ولدي صداقات مع اللاعبين ومجلس الإداراة، وأرى أن الفريق يسير بخطى جيدة في الوقت الحالي، وأتمنى أن يظل هكذا.

 

* ماهي أغرب مشكلة واجهتك في الأهلي؟

 

- هي ليست مشكلة ولكنه موقف حصل مع اللاعب كريم نيدفيد، فعند إقالتي من تدريب الفريق وعودتنا من الإمارات بعد الخروج من البطولة العربية أمام الوصل، تحدث معي كريم نيدفيد لمعرفة أسباب قلة مشاركته بالمباريات، وقال لي لقد أعادتني في وادي دجلة تحت قيادتك، فلماذا أطاحت بي خارج تشكيل الأهلي الأساسي بالمباريات، حينها لم أجد رد للاعب على سؤاله سوى أنني قلت له أنا أسف ولكنني مرتبط بعدد معين من اللاعبين داخل أرضية الملعب.

 

* لمن تعطي رسالتك الأخيرة؟

 

- رسالتي الأخيرة ستكون موجهة للكابتن محمود الخطيب، إنه أعظم رجل تعاملت معه وأفضل رئيس نادي عاصرته على الإطلاق وأتمنى دائمًا أن يكون بخير وبحالة جيدة.

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