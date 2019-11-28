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وزيرة التضامن: شرفت برئاسة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال 6 مواسم

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:15 م
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غادة والي
غادة والي
آيات عامر
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شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ونائب رئيس مجلس امناء المؤسسة القوميك لتسيير الحج والعمرة فعاليات الاحتفالية التى نظمتها  المؤسسة - وزارة التضامن الاجتماعى للاحتفال بنجاح موسم حج الجمعيات الأهلية للعام الجارى 1440/ 2019.

وأكدت والى فى كلمتها أمام الاحتفالية التى شهدها عدد واسع من قيادات وزارة التضامن الإجتماعى، واعضاء بعثة حج الجمعيات الاهلية لهذا العام والمشرفين وأعضاء البعثة الرسمية للحج، أن التكريم اليوم هو تكريم لكل من قدم جهدا هذا العام فى خدمة الحجاج والذى يعد شرفا عظيما شرفت به وزارة التضامن الإجتماعى.

وأضافت والى أنها شرفت برئاسة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة  وخلال فترة عملها  فى الوزارة تم تنفيذ 6 مواسم حج استطاعنا من خلالها خدمة أكثر من  75 ألف حاج، كما شرفنا ايضا بتنفيذ البعثة الرسمية للدولة المصرية عشرات الجمعيات من المحافظات المختلفة أشتركت فى حج التضامن وأن هيئات ووزارات وجهات عديدة تسعى كل علام للأنضمام للبعثة.

وأشارت والى أنه تم  تطوير معايير إختيار المشرفين على أعلى المعايير ووفق إختبارات شفوية وتحريرية وشفافية ووفق لجنة مستقلة.

هذا وأوضحت والى أن هناك استعداد مكثفة  للتجهيز مبكرا  لموسم الحج القادم 2020   خلال ديسمبر القادم، سيتم البدء فى قبول طلبات المشرفين لموسم الحج الجديد  وفى مارس من العام الجديد سيتم الاعلان عن بدء فتح الباب لقبول طلبات الراغبين فى الاشتراك بحج الجمعيات الاهلية للعام الجديد.

كما أكدت والى أن العام الماضى كان ناجح بكل المقاييس وهناك تنسيق دائم وتعاون مع الجهات المصرية الاخرى الشريكة  فى الحج وأن  التكريم  والتقدير اليوم قائم على فكرة الامتياز والإلتزام والقدرة على الاداء.

وأضافت أن العام الماضى شهد للمرة الاولى تنفيذ زى موحد للمشرفين  وتم تقديم ملابس الاحرام واسدلات الصلاة للحجيج.

وفى نهاية كلمتها توجهت والى بالشكر لكل المشرفين واعضاء بعثة الحج لهذا العام وكل من بذل جهدا فى خدمة ضيوف الرحمن وخصت بالشكر الوزارات الشريكة.

هذا وجديرا بالذكر فانه إنطلاقا من مسئولية الوزارة عن حج الجمعيات الأهلية أنشئت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عام 2007 والتى  تعمل باستمرار على تطوير تنظيم الحج لأعضاء الجمعيات الاهلية والذى يقدم بأفضل الخدمات والمستويات المختلفة من الاسعار والتى تتناسب والمستويات الاقتصادية المختلفة وقد شرفت الوزارة بخدمة 12 ألف حاج من حجيج الجمعيات الاهلية لهذا العام.

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الكلمات المفتاحية

مصر غادة والي التضامن الإجتماعى البعثة الرسمية للحج الإحتفالية

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