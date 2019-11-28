مداهمة مصنع عشوائي لصنع المرطبات في جبل الجلود

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بجبل الجلود اليوم 28 نوفمبر 2019، من مداهمة مصنع عشوائي معدّ لإعداد المرطبات غير صالحة للإستهلاك، ولا تتوفر به شروط قواعد حفظ الصحة.





كما قام أعوان مركز الأمن الوطني بجبل الجلود، بحجز 120 قطعة مرطبات و150 كلغ من مادة العجين المعدة لصنع المرطبات في ذات المصنع العشوائي.





وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بحجز البضاعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المعني.