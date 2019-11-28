Advertisements
مداهمة مصنع عشوائي لصنع المرطبات في جبل الجلود
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:11 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بجبل الجلود اليوم 28 نوفمبر 2019، من مداهمة مصنع عشوائي معدّ لإعداد المرطبات غير صالحة للإستهلاك، ولا تتوفر به شروط قواعد حفظ الصحة.
كما قام أعوان مركز الأمن الوطني بجبل الجلود، بحجز 120 قطعة مرطبات و150 كلغ من مادة العجين المعدة لصنع المرطبات في ذات المصنع العشوائي.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بحجز البضاعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المعني.
Advertisements