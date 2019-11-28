الحبيب الجملي: لا وجود لتسريبات تركيبة الحكومة المقبلة

نفى رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي، ما تم تداوله في وسائل الاعلام على انه تسريبات عن تركيبة حكومته المقبلة، معتبرا أن التسرع في تشكيل الحكومة لا مبرر له.





وفي تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، أكد رئيس الحكومة في ذات السياق، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الأطراف السياسية الرافضة للمشاركة في الحكومة، مشيرا الى تشكل كتلة جديدة في البرلمان وهي كتلة التيار وحركة الشعب لها تأثيرها في المشهد البرلماني.





وشدد الجملي من جهة أخرى على استقلاليته، مؤكدا في هذا الخصوص انه لن يرضخ لاي قرار من اي جهة كانت.





وكانت صحيفة الصباح الأسبوعي نشرت على موقعها الالكتروني، ما أسمتها بالوثيقة المسرّبة تتضمن الخطوط الكبرى للحكومة المقبلة، عبر برنامج حكم تحت عنوان حكومة الانجاز.





وتعتمد الحكومة على خمس أولويات كبرى منها مكافحة الفساد وتعزيز الامن وتطوير الحوكمة ومقاومة الفقر، ودعم الفئات الهشة والمتوسطة بالاضافة الى تطوير التعليم والصحة والنمو والتشغيل واستكمال مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي.