قوافل جامعة قناة السويس تعالج 354 حالة بالمجان في سانت كاترين

انطلقت قوافل الإصحاح البيئى للفصل الدراسي الاول بجامعة قناة السويس، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وتضم القافلة التى تستمر على مدار ثلاث ايام الكشف الطبى والإرشاد الزراعي والتثقيف الصحي وقافلة بيطرية وتأتي هذه القوافل تحت إشراف الدكتورة ماجدة هجرس القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، ووفاء امام مدير إدارة القوافل.





حيث زارت القافلة مدينة سانت كاترين بعلاج 354 حالة مرضية أجرت خلالها الكشف وتقديم العلاج والأدوية للاهالى بالمجان كما ضمت القافلة أساتذة كلية الزراعة تترأسهم الدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم زياره 4 مزارع ما بين زيتون وفستق ونخيل وتفاح وخضر مع اخذ التوصية فى ضرورة استخدام الطرق السليمة للرى والتسميد لتجنب حدوث إمراض الذبول وتعفن جزور النباتات.



