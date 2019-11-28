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قوافل جامعة قناة السويس تعالج 354 حالة بالمجان في سانت كاترين

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:10 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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انطلقت قوافل الإصحاح البيئى للفصل الدراسي الاول بجامعة قناة السويس، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وتضم القافلة التى تستمر على مدار ثلاث ايام الكشف الطبى والإرشاد الزراعي والتثقيف الصحي وقافلة بيطرية وتأتي هذه القوافل تحت إشراف الدكتورة ماجدة هجرس القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، ووفاء امام مدير إدارة القوافل.

حيث زارت القافلة مدينة سانت كاترين بعلاج 354 حالة مرضية أجرت خلالها الكشف وتقديم العلاج والأدوية للاهالى بالمجان كما ضمت القافلة أساتذة كلية الزراعة تترأسهم الدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم زياره 4 مزارع ما بين زيتون وفستق ونخيل وتفاح وخضر مع اخذ التوصية فى ضرورة استخدام الطرق السليمة للرى والتسميد لتجنب حدوث إمراض الذبول وتعفن جزور النباتات.

وقد تم توزيع المبيدات والأدوية الموصى بها طبقا للمعايير وعن القافلة البيطرية التى تضمنتها القافلة تم علاج 690 حاله من الطب البيطرى ما بين دواجن وطيور وجمال واغنام وماعز مع صرف الأدوية والعلاج للحالات كما شهدت القافلة تثقيف صحي عن طريق ندوة تثقيفية حول الإسعافات الأولية بالمنزل والتغذية السليمة للأطفال وتوعيه الامهات بضرورة اتخاذ الحذر من ارتفاع درجات الحرارة عند الأطفال وندوة لطلاب مدرسه التمريض بالمدنية وتمريض المستشفى.
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