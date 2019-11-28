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محافظ الغربية يلتقي مدير العموم لمراجعة مخططات العمل (صور)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:10 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع موسع مع مديري المديريات على مستوى المحافظة لمراجعة مخططات العمل خلال الفترة القادمة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

في بداية اللقاء؛ أكد محافظ الغربية على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والعمل على إنجار كافة مصالح المواطنين في أسرع وقت والبعد عن الإجراءات الروتينية المعقدة التي تؤخر إنهاء الأعمال، مكلفًا جميع مديري المديريات بإعداد تقرير عن إمكانيات كل مديرية والمشاكل التي تواجهها ومقترحات حل المشاكل مع تحديد مخططات التطوير.

وكلف الجميع بالعمل على تحسين بيئة العمل والإهتمام بالتدريب المستمر لتنمية المهارات البشرية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين مع مراعاة المعاملة الطيبة والحسنة لجميع متلقى الخدمات كلًا في نطاق مسئوليته مع الإلتزام الكامل بمدونة السلوك الوظيفي والإبتعاد عن كافة أشكال المجاملات التي تؤثر على التوزيع العادل للخدمات وتمثل صورة من صور الفساد.

وخلال الاجتماع؛ أكد محافظ الغربية على أهمية دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في ترسيخ مبادئ المعاملة الحسنة بين الجميع. مشيرًا إلى أهمية التواجد الميداني للجميع لرصد أي مشاكل أو معوقات للعمل على تقديم الحلول السريعة المنطقية لها.
محافظ الغربية يلتقي مدير العموم لمراجعة مخططات العمل (صور)
محافظ الغربية يلتقي مدير العموم لمراجعة مخططات العمل (صور)
محافظ الغربية يلتقي مدير العموم لمراجعة مخططات العمل (صور)
محافظ الغربية يلتقي مدير العموم لمراجعة مخططات العمل (صور)
محافظ الغربية يلتقي مدير العموم لمراجعة مخططات العمل (صور)
محافظ الغربية يلتقي مدير العموم لمراجعة مخططات العمل (صور)
محافظ الغربية يلتقي مدير العموم لمراجعة مخططات العمل (صور)
محافظ الغربية يلتقي مدير العموم لمراجعة مخططات العمل (صور)
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