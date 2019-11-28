لقاء بين وزير الداخلية والنائب زهير المغزاوي حول الوضع الأمني بقبلي

إستقبل صباح اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، السيد وزير الداخلية "هشام الفراتي" السيد "زهير المغزاوي" عضو مجلس نواب الشعب عن حركة الشعب.





وقد كان هذا اللقاء فرصة تم بمناسبتها التداول بخصوص الوضع الأمني بجهة قبلي، خاصة من ناحية دعمها بالموارد البشرية ومزيد تعزيز الإمكانيات اللوجستية لإحكام الوضع الأمني بها، من ذلك صيانة المقرات الأمنية وتوفير مزيد التجهيزات.





كما كان اللقاء أيضا فرصة أثنى من خلالها النائب زهير المغزاوي، عن المجهودات الأمنية المبذولة لمقاومة مختلف الظواهر الإجرامية والحفاظ على الأمن العام بمختلف الجهات.