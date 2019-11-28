قافلة خدمية وإنسانية لـ"الداخلية" في بشاير الخير وغيط العنب بالإسكندرية

حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان ) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفي إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، ولاسيما استخراج الأوراق الثبوتية فقد تم استخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من قاطني المنطقة.



وإيمانًا بأهمية تعزيز روح التكافل والإنتماء لدى النشء الصغير لما له من دور إيجابي تجاه المجتمع، فقد تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمنطقة بهدف غرس مبادىء المسئولية المجتمعية لديهم، وقد لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.



ويأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة.



قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطني (منطقة بشاير الخير، غيط العنب بالإسكندرية).