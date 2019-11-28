الدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية: 11 عملا مسرحيا من بطولة السجناء

ستتحضن عدد من القاعات خلال الفترة المقبلة، عروضا مسرحية محتلفة ضمن الدورة 21 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية، التي ستكون من07 إلى 15 ديسمبر 2019.





ومن بين العروض التي سيتسنى لجمهور الفن الرابع مشاهدتها على الخشبة، هي عروض تتميز بمشاركة عدد من المساجين التونسيين، حيث ستتوا صل تجربة مسرح السجون في هذه الدورة، من خلال مضاعفة عدد الاعمال المسرحية المشاركة، التي يقوم بأدوار البطولة فيها نزلاء السجون التونسية من مختلف انحاء الجمهورية، بما في ذلك الاصلاحيات.



