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الدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية: 11 عملا مسرحيا من بطولة السجناء
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:56 م
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مروى الجلاصي
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ستتحضن عدد من القاعات خلال الفترة المقبلة، عروضا مسرحية محتلفة ضمن الدورة 21 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية، التي ستكون من07 إلى 15 ديسمبر 2019.
ومن بين العروض التي سيتسنى لجمهور الفن الرابع مشاهدتها على الخشبة، هي عروض تتميز بمشاركة عدد من المساجين التونسيين، حيث ستتواصل تجربة مسرح السجون في هذه الدورة، من خلال مضاعفة عدد الاعمال المسرحية المشاركة، التي يقوم بأدوار البطولة فيها نزلاء السجون التونسية من مختلف انحاء الجمهورية، بما في ذلك الاصلاحيات.
وفي تصريحات إعلامية، أفاد طارق الفني كاهية مدير بالادارة العامة للسجون والاصلاح ومشرف على الانشطة الثقافية والرياضية، بأنه قرابة 11 عرض مسرحي يعد ثمرة تدريب وتأطير وتكوين على امتداد السنة بإشراف مختصين في المسرح، ومن المنتظر ان تحتضن دار الثقافة المغاربية ابن خلدون كل العروض السجنية المبرمجة في هذه الدورة من ايام قرطاج المسرحية.
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