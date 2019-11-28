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مؤشر سوق دبي المالي يفقد 33 نقطة بنهاية جلسات الأسبوع

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:55 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام للسوق بنسبة 1.22% خاسراً 33.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2678.70 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم ، نحو 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 215.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2944 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 4 أسهم.
 
وقطاعياً ، فقد تراجعت نحو 5 قطاعات بسوق دبى المالي ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.71%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.
 

وعن الأسهم الاكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 12.50%، ثم سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 4.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.85%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.08%. 
 
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