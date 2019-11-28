خبير تكنولوجيا المعلومات: بدء عمل قمر "طيبة 1" اعتبارا من مارس المقبل

قال المهندس روماني رزق الله، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تأخير اطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" جاء للتأكد من كل الظروف مهيئة للاطلاق، حيث لابد أن يطلق القمر في أجواء مستقرة لضمان نجاحه.





وأشار "رزق الله"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنهم يتفاضون منذ 6 سنوات للحصول على المدار الذي سيستقر به القمر الصناعي، مؤكدا أن "طيبة 1" يخدم أغراض الاتصالات، معقبا: "مش هنسمع كلمة السيستم واقع.



