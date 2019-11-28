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طلاب ماليزيا وإندونيسيا يوزعون الورود للمرضى والعاملين في مركز القلب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:54 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نظم عدد من الوافدين من طلاب ماليزيا وإندونيسيا بالتعاون مع لجنة البيئة وتنمية المجتمع بجامعة الأزهر وفريق أزهريون على المنهج يوم في حب جامعة الأزهر تضمن تنظيف شوارع وحدائق وأفنية بعض كليات الجامعة وزراعة الأشجار المثمرة في المناطق العامة بالحرم الجامعي إضافة إلى دعم العاملين بمركز القلب بتوزيع الورود على الموظفين تقديرا لجهودهم وعلى المرضى ترحيبا بهم في المركز وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة وحضور ممثلي سفارة ماليزيا ومؤسسة الصندوق الماليزي لرعاية المسلمين.

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بأفكار الطلاب الوافدين والمصريين الايجابية التي تبعث في نفوس أقرانهم البهجة والمحبة فهذا الجمع أكد أن الأزهريين قادرون على تخطي عوائق اللغة والثقافة وأن جامعة الأزهر قربت بينهم وجعلتهم يعملون في جو يسوده التعاون معربا عن خالص تقديره لهؤلاء الطلاب المحبين لجامعتهم الذين عبرت أفعالهم قبل أقوالهم عن ذلك وأنه يأمل أن تكون هذه المبادرة بداية يقتدي بها كل الطلاب الوافدين من كل دول العالم.

ومن جانبه أعرب الدكتور على الأمين مدير مركز القلب _ وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة _ عن بالغ تقديره لرئاسة الجامعة التي تحرص على إبراز القيم الأخلاقية الراقية في نفوس الطلاب فتجمع جنسيات متنوعة على المحبة والإخلاص للجامعة مما ينعكس أثره على مصر في الخارج حيث ينقل هؤلاء هذه الصورة إلى بلادهم مؤكدا أن التعبير الرمزي الذي قام به الطلاب الوافدين بتقديم الورود للعاملين في المركز تقديرا لجهودهم في خدمة المواطنين ترك أثرا نفسيا طيبا لديهم يجعلهم يبذلوا قصارى جهدهم للاستمرار في ذلك وتطويره كما بعث رسالة حب للمرضى بأنهم في يد أمينة داخل مركز القلب.
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