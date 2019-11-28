مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.08% بختام جلسة الخميس





سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية ، تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر سوق الأسهم بنسبة 0.08% رابحاً 5.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7859.06 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.97% رابحاً 296.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6255.76 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بسوق الأسهم السعودية اليوم نحو 82 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 94 شركة، فيما تراجعت 83 شركة.





وعلي مستوي أداء القطاعات فقد ارتفعت نحو 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية ، جيث على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.37%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، فقطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.25%.





أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد جاء سهم "اتحاد الخليج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.14%، ثم حلوانى إخوان نسبة 5.60%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 3.08%، فيما تصدر سهم "بروج للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.79% ثم ساب بنسبة 4.75%، ثم الكثيرى بنسبة 3.61%.