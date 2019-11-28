Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.08% بختام جلسة الخميس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:48 م
Advertisements
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements

سوق الأسهم السعودية 

أنهي سوق الأسهم السعودية ،  تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر سوق الأسهم  بنسبة 0.08% رابحاً 5.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7859.06 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.97% رابحاً 296.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6255.76 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بسوق الأسهم السعودية اليوم نحو  82 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 94 شركة، فيما تراجعت 83 شركة. 
 

وعلي مستوي أداء القطاعات فقد ارتفعت  نحو 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية ، جيث على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.37%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، فقطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.25%.

 
أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد جاء سهم "اتحاد الخليج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.14%، ثم حلوانى إخوان نسبة 5.60%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 3.08%، فيما تصدر سهم "بروج للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.79% ثم ساب بنسبة 4.75%، ثم الكثيرى بنسبة 3.61%.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

النسب

أخبار تهمك

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 19 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 17 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ يوم

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 18 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 10 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

المؤشر السعودي يصعد 0.40% بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

المؤشر السعودي يصعد 0.11% بختام جلسة اليوم

ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية بختام تعاملات الأربعاء

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.71% بنهاية جلسات الأسبوع

مؤشر بورصة السعودية يصعد 0.52% بختام جلسة الأحد

مؤشر بورصة السعودية يصعد بنسبة 0.35% بمستهل جلسة الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status