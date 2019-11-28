سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 في البنوك الحكومية والخاصة

سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي





وشهد سعر الجنيه مقابل الريال السعودي استقرار في السوق السوداء والصرفات، حيث تراوح في سعر الجنيه مقابل الريال في الصرفات نحو4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع وهو مقربا من سعر الجنيه مقابل الريال السعودي في البنوك.





سعر الجنيه مقابل الريال منذ بداية العام





وتراجع سعر الجنيه مقابل الريال السعودي منذ بداية العام بالتزامن مع هبوط سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه بنسبة 10% مع تحسن الاداء الاقتصادي للبلاد بعد تنفيذ اصلاحات اقتصادية شاملة.





تجديد ودائع المملكة العربية السعودية في البنك المركزي

وكانت المملكه العربية اعلنت تجديد ودائع في البنك المركزي اقترب مدة سدادها في اكتوب بقمية تتراوح بين5 و6 مليارات دولار حتي نهاية 2022.





اسعار باقي العملات العربية





سجلت اسعار باقي العملات العربية استقرار بالبنوك ايضا، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي نحو52.58 للشراء و53.18 للبيع، وبلغ سعر الدرهم الامارتي 4.36 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.6695 جنيهًا للشراء 17.8136 جنيهًا للبيع، بينما سجل الجنيه إسترليني 20.6931 جنيهًا للشراء 20.8607 جنيهًا للبيع، وسجل فرنك سويسري 16.0912 جنيهًا للشراء 16.2181 جنيهًا للبيع، بينما سجل الين الياباني 14.7126 جنيهًا للشراء 14.8326 جنيهًا للبيع ، وسجل سعر الريال سعودي 4.2817 جنيهًا للشراء 4.3169 جنيهًا للبيع.















