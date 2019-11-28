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بعد فرض رسوم على زيارة المحميات.. أصحاب مراكز الغوص واللنشات يرفعون دعوة قضائية على البيئة بالبحر الأحمر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:50 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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سادة حالة من الغضب بين أصحاب مراكز الغوص وأصحاب اللنشات السياحية، عقب إصدار وزارة البيئة قرار بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر منذ أغسطس الماضي.

وأكد عدد من أصحاب مراكز الغوص وأصحاب اللنشات السياحية بمدينة الغردقة، أن لجنة البيئة قامت بالمرور على اللنشات السياحية أثناء الرحلات البحرية؛ لمطالبتهم بدفع الرسوم التي أعلنت عنها وزارة البيئة مؤخرًا.

وقال صاحب مركب سياحي، تم رفض دفع تلك الرسوم للبيئة، موضحًا بعد مشدات دارت بين أصحاب مراكز الغوص وأصحاب اللنشات ولجنة البيئة، تم تدخل القوات البحرية التى اعترضت على ما تقوم به لجنة البيئة بمطالبة أصحاب اللنشات السياحية بدفع رسوم مقابل زيارة المحميات الطبيعية.

وأضاف "طلال"، تم التحفظ على لنش لجنة البيئة من قبل القوات البحرية صباح اليوم، موضحًا تم جمع وعمل توكيل لأحد المحامين لرفع دعوة قضائية على وزارة البيئة لوقف تلك القرار، وذلك أسوة بأصحاب مراكز الغوص وأصحاب اللنشات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وكانت أصدرت وزارة البيئة، في مطلع شهر أغسطس الماضي قرارًا بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، من بينها مناطق شعاب العرق والفانوس التابع لمحمية الجزر الشمالية الشهيرة بالغردقة. 

وتضمن قرار وزارة البيئة، الذى حمل رقم 204 لسنة 2019، رسوم زيارة المحميات بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث شملت المادة الأولى من القرار الآتي: أن تكون رسوم محميات جنوب سيناء وهى "رأس محمد ونبق وابو جالوم وطابا وسانت كاترين"، وفى البحر الأحمر"الجزر الشمالية، ووادى الجمال وعلبة والجزر البعيدة".

وحدد القرار مواعيد تحصيل رسوم الزيارات اليومية تبدأ من 8 صباحا إلى غروب الشمس، ورسم زيارة الفرد الأجنبى 5 دولارات ويعفى الأطفال دون السابعة، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبى 5 دولارات، والسيارة الكبيرة 10 دولارات بصحبة الأجانب. 

كما أكد القرار رسم زيارة المصرى 25 جنيها ويعفى الأطفال أقل من 7 سنوات، ورسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيها والكبيرة 50 جنيها.

وأوضح القرار فرض رسوم على يخوت الغوص والسنوركلنج التى يبلغ طولها من 17 إلى 20 مترا 10 دولارات، واليخوت من 20 إلى 25 مترا 20 دولارا، واليخوت البالغ طولها من 25 إلى 30 مترا 40 دولارا، والتى يبلغ طولها أكثر من 30 مترا رسم زيارتها 60 دولارا، وتعد اليخوت المذكورة هى اليخوت العاملة فى الغوص والسنوركلنج والجوانب الزجاجية العاملة فى حرفة الركوب بأجر.

كما تضمن القرار أنه حال استمرار الزيارات إلى بعد غروب الشمس، من محبى التخيم والرحلات البحرية تتم مضاعفة جميع فئات الرسوم.

وتضمن القرار فرض رسوم قيمتها دولار واحد للمصريين والأجانب عند زيارة المنشآت ذات القاع والجوانب الزجاجية.

يعمم القرار فرض رسوم زيارة علي كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعة برأس محمد ومناطق الغوص بالممر الملاحي بمضيق تيران وساحل شرم الشيخ بنفس القيمة.

كما تقرر رسم دخول 10 دولارات أمريكية للأجنبي و50 جنيها للمصري عند زيارة شعاب العرق والفانوس التابعة لمحميات الجزر الشمالية بالغردقة علي ألا يزيد عدد الزوار بالمنطقة إلي 3 آلاف فرد.

بعد فرض رسوم على زيارة المحميات.. أصحاب مراكز الغوص واللنشات يرفعون دعوة قضائية على البيئة بالبحر الأحمر
بعد فرض رسوم على زيارة المحميات.. أصحاب مراكز الغوص واللنشات يرفعون دعوة قضائية على البيئة بالبحر الأحمر
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