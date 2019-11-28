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الصحة: فحص 110 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس لضعاف السمع

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:50 م
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أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعي لـ110 آلاف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، وذلك منذ انطلاق المبادرة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.


وأضاف أنه تم تحويل 10143 طفلًا لإعادة التقييم، حيث يعاد تقييم الطفل الذي يُكتشف أن حالته غير طبيعية وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفًا أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة في المحافظة لبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته.

وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته.

وأشار إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على نفس الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وهو 15335.
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