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"جينيس": "الهضبة" هو النجم الأعلى مبيعات وحصولًا على جوائز عالمية في الشرق الأوسط (صور)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:47 م
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الهضبة
الهضبة
نور طلعت
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أعلنت الصفحة الرسمية لموسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن حصول الهضبة عمرو دياب، علي أكبر عدد من جوائز الموسيقي العالمية كما أكدت علي أنه أكثر فنان في الشرق الأوسط يحقق أعلي المبيعات.

 

وكتبت :"هل كنت تعلم أن الفنان المصري عمرو دياب يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أن عمرو دياب حصل على جوائز لأكثر عدد مبيعات في الشرق الأوسط في عام 1996 و2001 و2007 و2013.

 

كما احتفت أمس، الصفحة الرسمية لجائزة "ورلد ميوزيك أوورد العالمية" عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بتصدر أحدث اغاني الفنان عمرو دياب "أول يوم في البعد" لقوائم تطبيقات "i tunes".

 

كما احتلت الأغنية أيضا فور طرحها المركز الأول عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، واحتلاله المركز 15 من بين أكثر 20 أغنية سماعا عالميا، ووصفته بأنه فوز كبيرا للفنان المصري الملقب بالهضبة.

 

ونشرت الصفحة الرسمية صور للهضبة وعلقت عليها قائلة: "فعلها مجددًا بعد أن تصدر موقع يوتيوب في مصر، أغنيته الجديدة (أول يوم في البعد) تتصدر أيضًا تطبيق آي تيونز، الميجا ستار يحتل صدارة 15 أغنية من أصل 20 على آي تيونز".

 

وأضافت: "عمرو دياب كسر رقم موسوعة جينيس العالمية، لكونه الفنان العربي الأكثر حصدًا لجوائز الموسيقى العالمية، إلى جانب كونه أصبح أول فنان عربي توضع صوره في تايمز سكوير في نيويورك،مع احتفال تطبيق (سبوتيفاي)، لكونه الفنان العربي الأكثر سماعًا من خلالها".

 

أغنية "أول يوم في البعد"، من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي، وتقترب الأغنية من تحقيق ربع مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

 

يشار إلى أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، وذلك وسط حضور حشد كبير من ضيوف المهرجان، ومن جمهور عمرو دياب.

"جينيس": "الهضبة" هو النجم الأعلى مبيعات وحصولًا على جوائز عالمية في الشرق الأوسط (صور)
"جينيس": "الهضبة" هو النجم الأعلى مبيعات وحصولًا على جوائز عالمية في الشرق الأوسط (صور)
"جينيس": "الهضبة" هو النجم الأعلى مبيعات وحصولًا على جوائز عالمية في الشرق الأوسط (صور)
"جينيس": "الهضبة" هو النجم الأعلى مبيعات وحصولًا على جوائز عالمية في الشرق الأوسط (صور)
"جينيس": "الهضبة" هو النجم الأعلى مبيعات وحصولًا على جوائز عالمية في الشرق الأوسط (صور)
"جينيس": "الهضبة" هو النجم الأعلى مبيعات وحصولًا على جوائز عالمية في الشرق الأوسط (صور)
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