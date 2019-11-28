Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements

يعرض لكم "الفجر"، سعر الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

سعر الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في مصر

وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،72.566 جنيه ، والذهب"عيار21"،17.661 جنيه، وسعر"عيار 24" 61.755جنية

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 80.377 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

سعر الذهب اليوم  في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

النوع

745 الي 747

عيار 24

683 الي 685

عيار22

652 الي 654

عيار 21

559 الي 561

عيار 18

435 الي 436

عيار 14


تعرف علي سعر الذهب اليوم الخميس 28-11-2019  في مصر


عيار الذهب

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ جنيه المصري

اسعار الذهب عيار 24

46.87$

61.755

سعر الذهب عيار 22

42.96$

65.692

اسعار الذهب عيار 21

41.01$

17.661

اسعار الذهب عيار 18

35.15$

72.566

سعر الذهب عيار 14

27.34$

77.440

سعر الذهب عيار 12

23.43$

80.377

اسعار أوقية الذهب

1.458$

499.23

اسعار جنيه الذهب

333.78$

5.289

اسعار كيلو الذهب

47.682$

608.755

 

سعر الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في مصر


سعر الذهب الذهب في الايام  السابقة في مصر


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

23.440

02.566

02.660

68.754

27 نوفمبر

46.442

89.568

71.663

50.758

26 نوفمبر

75.440

69.566.

14.661

57.755

25 نوفمبر

063.96

594.10

71.666

617.21

24 نوفمبر

396.06

594.10

07.666

617.21

23 أكتوبر

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ يوم

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 18 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 19 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 10 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 19 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في مصر"فرصة مواتية للشراء"

اسعار الذهب اليوم السبت 9-11-2019 في مصر

اسعار الذهب تنخفض اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

اسعار الذهب تنخفض اليوم الخميس 14-11-2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 في مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status