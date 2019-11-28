يعرض لكم "الفجر"، سعر الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

سعر الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في مصر

وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"، 72. 566 جنيه ، والذهب"عيار21"، 17. 661 جنيه، وسعر"عيار 24" 61. 755 جنية

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 80. 377 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية النوع 745 الي 747 عيار 24 683 الي 685 عيار22 652 الي 654 عيار 21 559 الي 561 عيار 18 435 الي 436 عيار 14





تعرف علي سعر الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في مصر





عيار الذهب دولار أمريكي سعر الذهب بـ جنيه المصري اسعار الذهب عيار 24 46.87$ 61. 755 سعر الذهب عيار 22 42.96$ 65. 692 اسعار الذهب عيار 21 41.01$ 17. 661 اسعار الذهب عيار 18 35.15$ 72. 566 سعر الذهب عيار 14 27.34$ 77. 440 سعر الذهب عيار 12 23.43$ 80. 377 اسعار أوقية الذهب 1.458$ 499. 23 اسعار جنيه الذهب 333.78$ 5.289 اسعار كيلو الذهب 47.682$ 608. 755

سعر الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في مصر





سعر الذهب الذهب في الايام السابقة في مصر



