سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
يعرض لكم "الفجر"، سعر الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .
سعر الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في مصر
وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،72.
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 80.
سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
النوع
745 الي 747
عيار 24
683 الي 685
عيار22
652 الي 654
عيار 21
559 الي 561
عيار 18
435 الي 436
عيار 14
تعرف علي سعر الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في مصر
عيار الذهب
دولار أمريكي
سعر الذهب بـ جنيه المصري
اسعار الذهب عيار 24
46.87$
61.
سعر الذهب عيار 22
42.96$
65.
اسعار الذهب عيار 21
41.01$
17.
اسعار الذهب عيار 18
35.15$
72.
سعر الذهب عيار 14
27.34$
77.
سعر الذهب عيار 12
23.43$
80.
اسعار أوقية الذهب
1.458$
499.
اسعار جنيه الذهب
333.78$
5.289
اسعار كيلو الذهب
47.682$
608.
سعر الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في مصر
سعر الذهب الذهب في الايام السابقة في مصر
عيار 14
عيار 18
عيار 21
عيار 24
اليوم
23.
02.
02.
68.
27 نوفمبر
46.
89.
71.
50.
26 نوفمبر
75.
69.
14.
57.
25 نوفمبر
063.96
594.10
71.
617.21
24 نوفمبر
396.06
594.10
07.
617.21
23 أكتوبر