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بتهمة غسل أموال.. السجن خمس سنوات لرئيس المالديف السابق

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:44 م
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رئيس جزر المالديف السابق
رئيس جزر المالديف السابق
وكالات
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أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، بصدور حكم بالإدانة والسجن لمدة خمس سنوات على رئيس جزر المالديف السابق، عبد الله يمين، بتهمة غسل الأموال.

 

وتجمع عشرات من أنصار الرئيس السابق، خارج قاعة المحكمة وقالوا إنه بريء.

 

وقد خسر الرئيس السابق، الذي حكم جزر المالديف بقبضة من حديد لخمس سنوات، الانتخابات بشكل غير متوقع العام الماضي. ويخضع منذ ذلك الحين لتحقيقات حول عدد من الصفقات التي أُبرمت خلال حكمه، حسبما ذكرت جزر المالديف.

 

ووجهت المحكمة اتهامات بالحصول على مليون دولار من أموال الحكومة عبر شركة خاصة في إطار صفقة لتأجير عدد من الجزر الاستوائية بغرض إقامة فنادق عليها وهي اتهامات نفاها مرارا.

 

وقال القاضي علي رشيد، الذي رأس لجنة تتألف من خمسة قضاة للنظر في القضية، إنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن يمين تلقى الأموال مع علمه المسبق بأنها مُختلسة من الدولة.

 

وأضاف رشيد "أجرى القضاة مداولات على مدار أكثر من 10 أيام بهذا الشأن وقد صدر الحكم بإجماع القضاة الخمسة".

 

ووجه يمين البلاد الواقعة في المحيط الهندي شطر الصين خلال فترة ولايته بين عامي 2013 و2018. واتهمه المعارضون بمنح عقود، بما في ذلك عقد جسر رئيسي وعقد توسعة المطار الدولي، لشركات صينية بأسعار مبالغ فيها. ونفى يمين ارتكاب أي مخالفات، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.

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الكلمات المفتاحية

غسل الأموال عبد الله يمين رئيس جزر المالديف السابق

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