غدًا.. أوبرا جامعة مصر تُحيي أغاني وموسيقى التراث الشرقي والغربي بحفل لمواهب شبابية

تشهد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفل غنائي موسيقي، في السادسة مساء غدً الجمعة، يشارك به عدد من مواهب الشباب تحت قيادة وتدريب الفنانة فتنة النجار.

يقام الحفل ضمن النشاط الثقافي والفني لأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومن المقرر أن يقدم نجوم الشباب وصلات غنائية منفردة وجماعية لبعض الأعمال الدرامية منها تتر مسلسل "حديث الصباح والمساء" ومسلسل " العائلة" و"حياتك يا حبيبي" لسيد مكاوي و"ليالينا" لوردة.

بالإضافة إلى مقطوعات موسيقية شرقية وغربية للالماني لودفيج فان بيتهوفن والفرنسي فريدريك شوبان والنمساوي اميدوس موتسارت وعمر خيرت.