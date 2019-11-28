من "كرداسة" لـ"منشآة القناطر".. رحلة خطف "بولا" وتحريره على أيدي عمه

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن القوات تمكنت من ضبط المتهمين بخطف نجل "جواهرجي" بمنشأة القناطر، من مركزي منشأة القناطر وكرداسة، موضحا إلى أن المتهم الأول جار المجني عليه، والثاني والثالث سائقين على سيارة نصف نقل، بكرداسة، وكانوا يعلموا بثرائه.



وأضاف المصدر ذاته بأن عم الطفل هو من تواصل مع المتهمين بخطفه، ودفع 50 ألف جنيه مقابل تحريره، بعد تضييق الخناق عليهم، مشيرا إلى أن تم استعادة المبلغ المدفوع.



كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في أقل من 14 ساعة، في كشف ملابسات خطف نجل جواهرجي، بمركز منشأة القناطر، وتبين أن جاره وسائقين أخرين وراء إرتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض على إثنين منهم، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من جواهرجي مقيم بنطاق المركز، بقيام مجهولين بخطف نجله "بولا مجدي"، 11 سنة، طالب بالصف الرابع الابتدائي، من أمام منزله حال إنتظاره حافلة المدرسة، وطلب فدية نصف مليون جنيه.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بر\ئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال اكتوبر، لمكان البلاغ، وبالقحص والمعاينة تم التوصل إلى أن السيارة المستخدمة في الواقعة، سيارة ملاكي ماركة هيونداي، وبتضييق الخناق عليهم، تواصل أحد المتهمين مع أحد أقارب الطفل، وتحصل منه على مبلغ 50 ألف جنيه، وتركوا الطفل بمنطقة الكوم الأحمر بمركز أوسيم.



وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن "جرجس" جار المجني عليه، "رحيم" وشخص أخر، سائقين سيارات نصف نقل، وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من تحديد مكان هروبهم، وأعدت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث القسم، من القبض على إثنين منهم، وإقتيادهما إلى ديوان القسم، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

