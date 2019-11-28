مدير "تعليم الإسماعيلية" يتفقد مدرسة محمد عزت للتعليم الأساسي

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، مدرسة المهندس محمد عادل عزت للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية يرافقه عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، واسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، واحمد الشريف مدير إدارة المتابعه بالمديرية حيث استمعوا للإذاعة المدرسية والتى دارت حول تنمية الشعور الوطني والانتماء وادوا تحية العلم مع الطلاب والمعلمين.





وتابع الدكتور خالد خلف عددا من الفصول الدراسية حيث تضم المدرسة 11 فصلا دراسيا منهم 7 فصول مرحلة ابتدائية و4 فصول مرحلة إعدادية شارك طلاب الصف الثاني الإعدادي حصة مادة الرياضيات ودرس حول التوازي وتمت مناقشة بعض الأسئلة الخاصة بالدرس والمنهج بشكل عام وأبدى إعجابه بمستوى الطلاب.



