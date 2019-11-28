ماكرون: فرنسا لا تقبل اقتراح روسيا بوقف نشر الصواريخ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في باريس إن فرنسا لم تقبل الوقف الذي فرضته روسيا على الصواريخ قصيرة المدى والمتوسطة المدى، وفقا لرويترز.



اقترحت روسيا وقفا اختياريا لنشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا بعد معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) التي تحظر مثل هذه الخطوة المنتهية رسميا في أغسطس.



يجتمع رئيس حلف شمال الأطلسي، جينس ستولتنبرغ، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي هز تصريح علني الذي صدر مؤخرًا عن أنه "الموت الدماغي" التحالف العسكري. تهدف محادثات اليوم الخميس إلى الإعداد لقمة الناتو في لندن الأسبوع المقبل.



وقال مكتب ماكرون، إن الرئيس الفرنسي سيدفع من أجل المزيد من الوحدة والتنسيق داخل التحالف، وضرورة أن تتحمل أوروبا المزيد من المسؤوليات الأمنية.



في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ماكرون عن أسفه لغياب القيادة الأمريكية لأنها تسببت في "موت دماغي" لحلف الناتو وأثار مخاوف بشأن تركيا منذ أن غزت شمال سوريا دون تحذير حلفائها.



لقد دافع شتولتنبرغ على الفور عن أهداف التحالف، قائلًا إن "الوحدة الأوروبية لا يمكن أن تحل محل الوحدة عبر الأطلسي".



قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - التي رفضت في ذلك الوقت اختيار ماكرون للكلمات بأنها "قاسية" - الأربعاء إن الناتو ضروري اليوم على الأقل كما كان خلال الحرب الباردة.



سعت ألمانيا الأسبوع الماضي لتخفيف المخاوف الفرنسية من خلال عرض تشكيل مجموعة من الخبراء لدراسة التحديات الأمنية للتحالف، في اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل.



قدمت فرنسا اقتراحًا مماثلًا، ولكنها دعت بدلًا من ذلك إلى تشكيل مجموعة من " الحكماء" من كبار المسؤولين لدراسة الجوانب السياسية لعملية صنع القرار في الناتو.



انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا أعضاء التحالف لعدم إنفاقهم ما يكفي على الدفاع.

