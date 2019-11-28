Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماكرون: فرنسا لا تقبل اقتراح روسيا بوقف نشر الصواريخ

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في باريس إن فرنسا لم تقبل الوقف الذي فرضته روسيا على الصواريخ قصيرة المدى والمتوسطة المدى، وفقا لرويترز.

اقترحت روسيا وقفا اختياريا لنشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا بعد معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) التي تحظر مثل هذه الخطوة المنتهية رسميا في أغسطس.

يجتمع رئيس حلف شمال الأطلسي، جينس ستولتنبرغ، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي هز تصريح علني الذي صدر مؤخرًا عن أنه "الموت الدماغي" التحالف العسكري. تهدف محادثات اليوم الخميس إلى الإعداد لقمة الناتو في لندن الأسبوع المقبل.

وقال مكتب ماكرون، إن الرئيس الفرنسي سيدفع من أجل المزيد من الوحدة والتنسيق داخل التحالف، وضرورة أن تتحمل أوروبا المزيد من المسؤوليات الأمنية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ماكرون عن أسفه لغياب القيادة الأمريكية لأنها تسببت في "موت دماغي" لحلف الناتو وأثار مخاوف بشأن تركيا منذ أن غزت شمال سوريا دون تحذير حلفائها.

لقد دافع شتولتنبرغ على الفور عن أهداف التحالف، قائلًا إن "الوحدة الأوروبية لا يمكن أن تحل محل الوحدة عبر الأطلسي".

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - التي رفضت في ذلك الوقت اختيار ماكرون للكلمات بأنها "قاسية" - الأربعاء إن الناتو ضروري اليوم على الأقل كما كان خلال الحرب الباردة.

سعت ألمانيا الأسبوع الماضي لتخفيف المخاوف الفرنسية من خلال عرض تشكيل مجموعة من الخبراء لدراسة التحديات الأمنية للتحالف، في اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل.

قدمت فرنسا اقتراحًا مماثلًا، ولكنها دعت بدلًا من ذلك إلى تشكيل مجموعة من " الحكماء" من كبار المسؤولين لدراسة الجوانب السياسية لعملية صنع القرار في الناتو.

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا أعضاء التحالف لعدم إنفاقهم ما يكفي على الدفاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماكرون ينتقد وقف نشر الصواريخ الروسية ماكرون ينتقد الناتو ماكرون يلتقي رئيس الناتو ماكرون و الناتو

أخبار تهمك

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 18 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ يوم

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 18 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 19 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 19 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الناتو يتهم روسيا بانتهاك معاهدة صاروخية

أمين عام الناتو ينضم إلى قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة

بومبيو: على الناتو أن يتغير أو يخاطر بأن يصبح بلا فائدة

الأمين العام لحلف الناتو يعلن زيارة واشنطن.. الخميس

ألمانيا تحذر فرنسا من تقويض حلف الناتو الأمني

ميركل: "الناتو" يعد الدعامة المحورية لدفاعنا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status