اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في عمان
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 ، في عمان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال العماني و الدولار الأمريكي.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في عمان في الأيام السابقة في السوق العماني .
اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في عمان
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ريال
عماني
|
عيار الذهب
|
46.86
|
18.04
|
اسعار الذهب عيار 24
|
42.96
|
16.54
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.01
|
15.79
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.15
|
13.53
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.34
|
10.53
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.43
|
9.02
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.457
|
561.15
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.04
|
126.31
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.862
|
18.043
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في عمان
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
22 نوفمبر
|
10.61
|
13.64
|
15.91
|
18.19
|
21 نوفمبر
|
10.61
|
13.64
|
15.91
|
18.19
|
20 نوفمبر
|
10.61
|
13.64
|
15.91
|
18.18
|
19 نوفمبر
|
10.65
|
13.69
|
15.98
|
18.26
|
18 نوفمبر
|
10.58
|
13.60
|
15.87
|
18.13