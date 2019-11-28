طريقة عمل الكفتة في المنزل

نقدم لكم في السطور التالية طريقة عمل الكفتة، ونشرح لكم الوصفة بالتفصيل، لعمله وإعدادها مثل المطاعم، والكتفة سهلة التحضير ولا تحتاج الكثير من الوقت، فقط عليكم اتباع المقادير والخطوات جيدا للحصول على طريقة الكفتة بالطعم المطلوب، ومن هنا إليكم طريقة عمل الكفتة:





طريقة عمل الكفتة

احضري عزيزتي نصف كيلو للحم مفروم، بجانب بصلة ويفضل ان تكون مفرومة هي الآخرى، وأحضري ملعقة من صلصة الطماطم.





تأكدي عزيزتي من فرم للحم جيدا تم تأكدي من فرم البصل، ثم افصلي المياه عن البصل المفروم، وأضيفي بهارات اللحم والفلفل والتوابل مثل الملح والكركم والبابريكا ولكن بكميات بسيطة.





ضعي مياه البصل التي قمتِ بنزعه من البصل، مع صلصة الطماطم، وقومي بوضع الكوفتة في أسياخ الشيش، وضعيها في البصل بمعجون الطماطم ثم قومي بتسويته جيدا، وقبل التسوية ضعي عليها ملعقة من السمن واغلقي عليها بإحكام مع وضع قطعة من الفحم وسويها جيدا.

لا يمكن أن تتناولي الكفتة المشوية بدون طحينة بجانبها، ومن هنا إليك طريقة عمل الطحينة لسهولة تناولها مع الكفتة:





طريقة عمل الطحينة في المنزل: