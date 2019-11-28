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طريقة عمل الكفتة في المنزل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:39 م
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طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة
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نقدم لكم في السطور التالية طريقة عمل الكفتة، ونشرح لكم الوصفة بالتفصيل، لعمله وإعدادها مثل المطاعم، والكتفة سهلة التحضير ولا تحتاج الكثير من الوقت، فقط عليكم اتباع المقادير والخطوات جيدا للحصول على طريقة الكفتة بالطعم المطلوب، ومن هنا إليكم طريقة عمل الكفتة:

طريقة عمل الكفتة
احضري عزيزتي نصف كيلو للحم مفروم، بجانب بصلة ويفضل ان تكون مفرومة هي الآخرى، وأحضري ملعقة من صلصة الطماطم.

تأكدي عزيزتي من فرم للحم جيدا تم تأكدي من فرم البصل، ثم افصلي المياه عن البصل المفروم، وأضيفي بهارات اللحم والفلفل والتوابل مثل الملح والكركم والبابريكا ولكن بكميات بسيطة.

ضعي مياه البصل التي قمتِ بنزعه من البصل، مع صلصة الطماطم، وقومي بوضع الكوفتة في أسياخ الشيش، وضعيها في البصل بمعجون الطماطم ثم قومي بتسويته جيدا، وقبل التسوية ضعي عليها ملعقة من السمن واغلقي عليها بإحكام مع وضع قطعة من الفحم وسويها جيدا.
 
لا يمكن أن تتناولي الكفتة المشوية بدون طحينة بجانبها، ومن هنا إليك طريقة عمل الطحينة لسهولة تناولها مع الكفتة:

طريقة عمل الطحينة في المنزل:
احضري كوبا من السمسم، مع كوب من الدقيق الأبيض، ثم قومي عزيزتي بتنقية السمسم جيدا وضعيه فى وعاء على نار هادئة، وحمصيه ليصبح لونه دهبيا، وليس لونا غامقا.

اتركي السمسم حتى يبرد، ثم قومي بأخده وطحنه في الكبة لتنعيمه والحصول عليه ناعما، ضم ضيفي عليه كوبا من الدقيق في الخلاط، وبعد ذلك صبي الطحينة في أناء محكم الغلق، وعند تحضيرها لتناولها مع الكفتة المشوية عليك اتباع التالي:

فقط خدي من العلبة التي وضعتي فيها الطحينة حوالي 6 ملاعق كبيرة، واحضري كوب من الزبادي، و1 توم مع توابل ملح ومون وفلفل وخل وليمون، واحضري لماء بجانبك، مع أوراق بقدونس.

ضعي الطحينة في وعاء وأضيفي الخل والثوم وقلبي جيدا، ثم اضيفي الزبادي فوقها وضعي الماء تدريجيا، لتحصلين على قوم مناسب، وأضيفي التوابل المذكورة واضيفي البقدونس عند التقديم.

ومن هنا قد قدمنا لكِ طريقة عمل الكفتة وطريقة عمل الطحينة، يمكنك تناولهما مع العيش الاسمر والسلطة لخضراء المكونة من البنجر والكابوتشي والفلفل بجميع لوانة والجزر والخس والطماطم والخيار، في حالة كنتِ تتبعين نظام رجيم ولا تريدين أن يزداد وزنك بعد تناول هذه الوجبة وبالهنا والشفا.
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