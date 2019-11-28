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مي سليم تغني لطلاب الأهرام الكندية "قلبي بعدك" (فيديو وصور)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:55 م
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مي سليم
مي سليم
يارا أحمد
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أشعلت الفنانة مي سليم، ندوة تكريمها بجامعة الأهرام الكندية، عن نجاح مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بأغنية لها.

 

وأدت مي خلال غنائها أغنية "قلبي بعدك" أشعلت بها الأجواء وسط تصفيق حاد.

 

وتقام الندوة حاليًا بحضور اياد نصار وانجي المقدم ومي سليم.

 

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وأحداثه تدور في حقبة زمنية قديمة وهي الخمسينيات، حيث يرصد المسلسل الحياة الاجتماعية لمصر في هذه الفترة والتعامل بين الأشخاص.

 

والمسلسل من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، أماني كمال، عايدة رياض، وإخراج مرقس عادل.

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