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بوجلبان: ثنائي الأهلي سر زيارتي للمعسكر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:51 م
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بوجلبان
بوجلبان
علي نبوي
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تحدث التونسي بوجلبان لاعب الأهلي السابق، على سبب زيارته لمعسكر الفريق في تونس، قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال بوجلبان في تصريحات له في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "أقل شئ أقدمه للأهلي، هو عند علمي بتواجد الفريق في تونس، أن أذهب لزيارة الاعبين وبالأخص احمد فتحي وحسام عاشور، لأنني عاصرتهم خلال فترة تواجدي ضمن صفوف القلعة الحمراء".

 

وتابع:  "وأيضًا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تربطني به علاقة وطيدة، والأجمل أن تنتهي الكرة وأن تستمر العلاقات الطيبة".

 

وعن علاقته بأحمد فتحي قال: "تربطني علاقة كبيرة به، وهو لاعب يحقق المتعة للمشاهد، وهو من أفضل الأساطير التي أنجبتها القلعة الحمراء، وعلي المستوي الشخصي هو رائع وتمتاز شخصيته بالمرح والطيبة والأمانة وحب النادي".

 

وأكمل: "وعندما كنت متواجد في الأهلي كان اللاعب الأقرب لي، وعندما نتحدث مع بعضنا اتذكر الأيام الحلوة التي قضيتها داخل صفوف الأهلي، والتي تعد من أجل فترات حياتي عندما كنت بمصر".

 

وعن مباراة الأهلي والنجم الساحلي أجاب مختتمًا: "بالطبع هي مباراة صعبة للغاية، وذائما تتميز مباراة الأهلي والنجم بالإثارة، وأيضا علي جميع الفريق التونسية مواجهة المارد الأحمر تكون صعبة".

 

يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة نظيره النجم الساحلي، غدًا الجمعه في إطار افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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