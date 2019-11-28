إياد نصار في لفتة مميزة مع طلاب "الأهرام الكندية".. شاهد ماذا فعل بعدما طلبت فتاة التصوير معه؟!

رصد عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور للفنان إياد نصار، وذلك بعدما طلبت منه إحدى طالبات جامعة "الأهرام الكندية" بالتصوير معه فلبي طلبها وقام بالتصوير علي طريقة السيلفي بموبايله الخاص مع طلاب الجامعة.

وتقام الندوة حاليًا بمقر جامعة الأهرام الكندية بحضور انجي المقدم واياد نصار ومي سليم ومن المقرر تكريمهم ويتحدثوا عن نجاح "حواديت الشانزلزيه".

يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وأحداثه تدور في حقبة زمنية قديمة وهي الخمسينيات، حيث يرصد المسلسل الحياة الاجتماعية لمصر في هذه الفترة والتعامل بين الأشخاص.

"حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، أماني كمال، عايدة رياض، ومن إخراج مرقس عادل.