سحر نصر تدعو مستثمرون طاجيسكتان للاستثمار في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إنها تدعو رجال الأعمال من دولة طاجيكستان للاستثمار في مصر بعدة قطاعات بعدما اجرت إصلاح اقتصادي لقي اشادة عدد من المؤسسات الدولية.





وتابعت الوزيرة خلال تصريحات صحفية على هامش اللجنه المشتركة مع دولة طاجيكستان أن للجنه لأول مرة يتم تفعيلها بعد مرور 10 سنوات من بدأها عام 2009، مشيرة الي انه تم الاتفاق مع وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الصاجيكي نعمة الله حكمة الله علي تاسيسي مجلس الأعمال المصري المصري- الطاجيكستان.





وأضافت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري أصبح مفتوح أمام المستثمرين من جميع الجنسيات، مطالبة مستثمرون طاجيسكتان بضخ استثمارات في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات التي تعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.



