شاهد.. مراسم استقبال رسمية لـ الرئيس المجري بقصر الاتحادية

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس المجر يانوش آدير في قصر الاتحادية.



حيث عزف السلاف الجمهوري للدولتين مصر والمجر، فضلا تفقد الرئيس المجري الحرس الجمهوري، وفي نهاية مراسم الاستقبال حيا الرئيس المجري عدد من المسئولين المصريين، وكذلك صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المسئوليين المجريين الذين رافقوا الرئيس المجري في زيارته.

