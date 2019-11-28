Advertisements
Advertisements
Advertisements

طلاب "تربية رياضية حلوان" يزورون مركز زايد الطبي لذوي القدرات الخاصة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
نظمت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين، زيارة ميدانية قام بها قسم التربية الرياضية المعدلة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لمركز زايد الطبي لذوي القدرات الخاصة التابع للقوات الجوية.

وتهدف الزيارة إلى التنمية المهنية للطلاب بالقسم وتبادل الخبرات، حيث التعرف على أقسام المركز للأطفال ذوى الإعاقة وطبيعة الخدمات المقدمة لهم من (تعديل السلوك – الاختبارات والمقاييس – التخاطب –العلاج الوظيفي- العلاج الطبيعي- العلاج المائى –التأهيل الحركي – وغيرها )، وكذلك التعرف على طبيعة الأجهزة والأدوات المستخدمة

وتضمنت الزيارة أيضا التعريف بقسم التربية الرياضية المعدلة بكلية التربية الرياضية بنين من حيث نشأته وأنشطته المتعددة والمتنوعة على المستوى الأكاديمي، وفي مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث التعاون مع المؤسسات العاملة فى مجال الإعاقة، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين القسم والمركز.

وجدير بالذكر أن طلاب قسم التربية الرياضية المعدلة بكلية التربية الرياضية بنين قد قام بزيارة إلى مركز العجوزة للعلاج التأهيلي من قبل تفقد خلالها طلاب الكلية أقسام مستشفى العجوزة واشادوا بمستوى التدريب الراقي والمعدات الحديثة التي يمتلكها المركز.
طلاب "تربية رياضية حلوان" يزورون مركز زايد الطبي لذوي القدرات الخاصة
طلاب "تربية رياضية حلوان" يزورون مركز زايد الطبي لذوي القدرات الخاصة
Advertisements

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 18 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ يوم

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 20 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 17 ساعة

شرط جزائي خيالي في عقد نجم ريال مدريد

منذ نصف ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 9 ساعات

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status