طلاب "تربية رياضية حلوان" يزورون مركز زايد الطبي لذوي القدرات الخاصة





وتهدف الزيارة إلى التنمية المهنية للطلاب بالقسم وتبادل الخبرات، حيث التعرف على أقسام المركز للأطفال ذوى الإعاقة وطبيعة الخدمات المقدمة لهم من (تعديل السلوك – الاختبارات والمقاييس – التخاطب –العلاج الوظيفي- العلاج الطبيعي- العلاج المائى –التأهيل الحركي – وغيرها )، وكذلك التعرف على طبيعة الأجهزة والأدوات المستخدمة



وتضمنت الزيارة أيضا التعريف بقسم التربية الرياضية المعدلة بكلية التربية الرياضية بنين من حيث نشأته وأنشطته المتعددة والمتنوعة على المستوى الأكاديمي، وفي مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث التعاون مع المؤسسات العاملة فى مجال الإعاقة، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين القسم والمركز.



وجدير بالذكر أن طلاب قسم التربية الرياضية المعدلة بكلية التربية الرياضية بنين قد قام بزيارة إلى مركز العجوزة للعلاج التأهيلي من قبل تفقد خلالها طلاب الكلية أقسام مستشفى العجوزة واشادوا بمستوى التدريب الراقي والمعدات الحديثة التي يمتلكها المركز.



نظمت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين، زيارة ميدانية قام بها قسم التربية الرياضية المعدلة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لمركز زايد الطبي لذوي القدرات الخاصة التابع للقوات الجوية.