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بسبب الاعتداءات الممنهجة.. بيانات رسمية تكشف تراجع السياحة التركية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:40 م
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أردوغان - أرشيفية
أردوغان - أرشيفية
الفجر السعودي
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أعلنت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، عن تراجع الإقبال العربي والعالمي على السياحة التركية، على النقيض لما تروجه وسائل الإعلام الرسمية التركية المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشارت البيانات الرسمية، إلي أن 6.6 مليون شخص زاروا تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري، ولكن 17.8% من هؤلاء ليسوا سياحًا ولكنهم مواطنين أتراك مقيمين في الخارج وعادوا لزيارة عائلاتهم في تركيا، أي أن نسبة المواطنين الأتراك أكبر بكثير من الزيادة الإجمالية في أعداد السياح، الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019.

ومن المعروف أن أغلب دول العالم لا تقوم باحتساب المواطنين المقيمين في الخارج الذين يعودون إلى بلادهم بشكل دوري لزيارة عائلاتهم ضمن السياح، كما أن أغلب الدول تقوم باحتساب مساهمة المغتربين في الناتج القومي الإجمالي بشكل منفصل وليس ضمن القطاع السياحي.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمات واضطرابات قوية، من بينها التراجع القوي في سعر صرف الليرة التركية، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وارتفاع نسب التضخم بشكل كبير، ومن جانبها أعلنت الحكومة التركية اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية من أجل جذب المزيد من العملات الأجنبية ووقف نزيف الليرة.

وجاءت هذه البيانات في الوقت الذي تشهد فيه السياحة التركية تراجعًا واضحًا، حيث ضعف الإقبال العربي والعالمي وخاصة الخليجي عليها، بسبب الأخبار التي تم تداولها عن اعتداءات طالت خليجيين هناك، مما دفع السفارة التركية في الرياض إلى إصدار بيان تدعو فيه الخليجيين والسعوديين إلى زيادة تركيا.

وأصبحت تركيا الأردوغانية التي أضحت ملاذا للمارقين ومرتعاً للمنبوذين وقبلة للعصابات التي تستهدف السعوديين وغيرهم من التجارب السيئة والانتقادات التي يتشاركها السعوديين بشكل ملحوظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موثقه بـ"الصور والفيديو"، عن تعرضهم للعديد من المشكلات في تركيا، الأمر الذي قد يفاقم من الأزمة الاقتصادية التركية بعد تنامي اهتزاز الثقة في السفر إلي تركيا.

وبعد أن كانت تركيا إحدي أفضل وجهات السفر المفضلة لدي أسر سعودية، تراجعت العديد من العوائل السعودية عن فكرة السفر إليها، الأمر الذي أكده وكيل السفر السعودي عبدالله المحسن، مشيرا إلي أن 99% من العوائل السعودية التي أبرمت عقودها معه للسفر إلي تركيا تفاعلت مع رغبة الوكالة في تغيير وجهات السفر إلي وجهات أخري غير تركيا.

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