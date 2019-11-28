كيف تشبهين فلتر الـ"سناب شات" (فيديو)

بعد ظهور التطبيق الجديد "سناب شات" حدث هوس كبير بين أرجاء البنات، وخاصة صغيري السن، بالتصوير من خلال هذا التطبيق، الذي يغير أشكال البنات للأجمل، مع إضافة بعض الفلاتر الجديدة التي تحسن من بشرتهن، لهذا تحدث الدكتور فادي نصر، خلال الحلقة الماضية من برنامج "صباح الخير يا عرب"، المذاع على إم بي سي، عن تقنية سهلة وبسيطة تستطيع مع خلالها أي بنت أن تشبه الفلتر المفضل لها على سناب شات مع إجراء بسيط خلال دقائق ونتائجه مذهلة.

برنامج "صباح الخير يا عرب" هو برنامج يهتم بالمرأة والأسرة العربية، ويقدم نصائح للموضة والماكياج والصحة، بالإضافة إلى تقارير اجتماعية وأحدث الأخبار العالمية، ويقدم خلال البرنامج فقرة خاصة بالدكتور فادي نصر بعنوان "بدون جراحة" يناقش خلالها أحدث تقنيات التجميل وتصحيح المفاهيم الخاطئة.