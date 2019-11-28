تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 9500 كتاب قبل تصديرها للخارج دون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية اعتزام مسئولي شركة شحن بضائع وتخليص جمركى مملوكة لأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية "حاصل على الجنسية المصرية" وسبق إتهامه في إحدى القضايا، تصدير شحنة كبيرة من الكتب إلى إحدى الدول العربية.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مخزن تابع للشركة المُشار إليها كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، وتم التقابل مع مدير المخزن وتم ضبط 9500 كتاب مقلدة ومنسوخة وبدون تصريح من إصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبفحصها تبين تضمنها (1650 كتاب أصلية وغير مقلدة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.