افتتاح أول فصل من نوعه للطلاب متعددي الإعاقة بالقليوبية (صور)

افتتح عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الخميس، نيابة عن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم يرافقه أسامة محمد سويد مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم نيابة عن الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة والدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم وعبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية واسلام عبد الفتاح مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية وعدد من قيادات العمل المجتمعي والمهتمين بمجال التربية الخاصة أول فصل من نوعه فى محافظة القليوبية خاص بالطلاب متعددى الإعاقة بمدرسة الأمل للصم ببنها.





حيث تفقد عاطف سلامة والدكتور اشرف سرج واحمد سند الفصل والتطبيقات والأدوات التى تعتمد عليها عملية التدريس لتلك الفئة من الطلاب من ذوى الإعاقات المتعددة.





كما التقوا بالمعلمين والمعلمات الذين تم تدريبهم بالوزارة وعددهم 9 معلمين للعمل بأول فصل من نوعه فى هذا المجال.





وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم الي ان انشاء تلك النوعية من الفصول تأتى تفعيلا لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بفتح فصول ملحقة بمدارس النور للمكفوفين ومدارس الأمل للصم للطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة ونظام القبول بها وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بالطلاب ذوي الإعاقة.





وأكد أن الهدف من انشاء تلك الفصول هو إكساب الطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.





وأوضح أسامة محمد سويد مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم أن نظام القبول يتم علي مرحلتين، المرحلة الأولي منها أن يكون السن في أول أكتوبر 6 أعوام ويكون الحد الأقصى للبقاء في هذه المرحلة ١٤ عامًا، ويكون اجتياز المرحلة لكل طالب تبعًا لتخطيه المستويات التأهيلية داخل هذه المرحلة.





وقال إن المرحلة الثانية تبدأ بعد اجتياز المرحلة الأولي ويبدأ سن القبول بها من ١٤ إلى ٢١ عامًا كحد أقصى للسن ولا يشترط القبول بالمرحلتين المربع السكني.





وأضاف أن هذه الفصول تهدف إلى تأهيل وتعليم الأطفال مزدوجي ومتعددي الإعاقة بما يتوافق مع قدراتهم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع وبث الثقة في نفوس الطلاب ومساعدتهم علي تقبل الذات والأخر.





وقال أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية إن فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة ستعمل على التقليل من أثر ضغط الإحساس بالإعاقة، وبث الثقة في نفوس الطلاب وتزويدهم بالخبرات المعرفية التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع وإكسابهم المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.





وأضاف إسلام عبد الفتاح مدير ادارة التربية الخاصة، انه تم تدريب 9 معلمين داليا سلام ووفاء فتحى وبسمة احمد ودعاء فتحى وعبد الكريم الريس ورانيا الشافعى وحسناء حسن واسماء صبرى واحمد الجندى للتعامل مع تلك النواة من الفصول التى تهدف الى ادماج تلك الفئة فى المجتمع واثراء افكارهم وتنمية احساسهم بأنهم عناصر فاعلة فى المجتمع.





يأتى ذلك فيما التقى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بأسامة محمد سويد مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وتبادلا وجهات النظر وعددا من الرؤي والمقترحات لتكرار ذلك النموذج بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.



