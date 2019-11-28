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هالة الجوهري": ٣٥٠ مليون جنيه إجمالي دعم على الصادرات التكنولوجية في مصر
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:36 م
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أحمد الشيخ
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أوضحت هالة الجوهري رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتييدا، أن الهيئة تعمل في إطار ٥ محاور أساسية وهي، دعم منظومة الصادرات، وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز الابداع، وريادة الأعمال، ودعم منظومة التحول الرقمي، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية.
وأضافت "الجوهري" خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هناك٧٠ اتفاقية تعاون تم توقيعها مع ٤٥ مستثمر اجنبي، وتم توفير٤٠ ألف فرصة عمل للكوادر المصرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، و٣٥٠ مليون جنيه دعم على الصادرات التكنولوجية، موضحة أنه تم ضخ ٦٥ مليون دولار في شركات مصرية ناشئة، ليصل إجمالى ما تم ضخه فى الشركات ١٨٠ مليون دولار خلال ٤ سنوات.
وكشفت "الجوهري" عن تحقيق٧٥٠ مليون دولار صادرات تكنولوجيا خلال العام الجاري من شهر يناير وحتى الأن، كما وفرت الهيئة ٩٠٠٠ فرصة عمل ودربنا ١٦٥٠٠ متدرب ، بجانب أنه التحق ٢٢ شركة بالحاضنات التكنولوجية ، و١٦ شركة تخرجوا من الحاضنات.
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