هالة الجوهري": ٣٥٠ مليون جنيه إجمالي دعم على الصادرات التكنولوجية في مصر





أوضحت هالة الجوهري رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتييدا، أن الهيئة تعمل في إطار ٥ محاور أساسية وهي، دعم منظومة الصادرات، وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز الابداع، وريادة الأعمال، ودعم منظومة التحول الرقمي، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية.





وأضافت "الجوهري" خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هناك٧٠ اتفاقية تعاون تم توقيعها مع ٤٥ مستثمر اجنبي، وتم توفير٤٠ ألف فرصة عمل للكوادر المصرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، و٣٥٠ مليون جنيه دعم على الصادرات التكنولوجية، موضحة أنه تم ضخ ٦٥ مليون دولار في شركات مصرية ناشئة، ليصل إجمالى ما تم ضخه فى الشركات ١٨٠ مليون دولار خلال ٤ سنوات.



