أغاني الكريسماس في حفل "بغدادي بيج باند" و"فابريكا" بالأوبرا

يقدم لأول مرة عازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي وفرقته بغدادي بيج باند، حفلا بمشاركة فرقة فابريكا في الثامنة مساء الاثنين ٢ ديسمبر على المسرح الصغير بالأوبرا يتضمن مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية واجمل اغانى الكريسماس منها اجمل وقت فى السنه ، كريسماس البيج باند ، كرنفال لوس ريوس، ، مزاج جيد , نيويورك نيويورك, رقصة القمر , حلق بى الي القمر ، سانتا بيبى ، سانتا كلوز، جنجل بيلز وسواى.

يذكر ان الفنان مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة إمتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة ، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003.

أسس فرقته بغدادي باند عام 1996 وتعد أول فريق مصرى تخصص فى تقديم الموسيقى الغربية في فترة من العشرينيات وحتى اربعينيات القرن الماضى وتضم مجموعة من أمهر العازفين المتميزين علي مختلف الآلات الموسيقية شارك بها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة وقدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ولاقى استحسان الجماهير والنقاد ويشغل حالياً منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.