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563 هدفا في ختام مباريات الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:31 م
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دوري مراكز الشباب
دوري مراكز الشباب
اية حمروشي
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة ختام مباريات الأسبوع الخامس لدوري مراكز الشباب النسخة السابعة، الذي تنظمه الوزارة للعام السابع علي التوالي، بمشاركة 600 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية.

وانتهت المباريات ب " 99 " مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل " 30 " مواجهة بين مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرز اللاعبين "563" هدف في "129" مواجهة.

وسجلت مراكز شباب محافظة مطروح أعلي معدل تهديفي في الجولة الثانية للأسبوع الخامس ب "36 " هدف من "6" مباريات، وجاءت مراكز شباب الإسماعيلية الأقل تهديفًا ب "9" أهداف في "6" مباريات.

وتبدأ الأحد القادم مباريات الدور الثاني للدوري، والتي تستمر حتي بداية يناير القادم 2020.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الرياضة دوري مراكز الشباب اشرف صبحي اخبار الرياضة

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