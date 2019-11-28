563 هدفا في ختام مباريات الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ختام مباريات الأسبوع الخامس لدوري مراكز الشباب النسخة السابعة، الذي تنظمه الوزارة للعام السابع علي التوالي، بمشاركة 600 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية.





وانتهت المباريات ب " 99 " مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل " 30 " مواجهة بين مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرز اللاعبين "563" هدف في "129" مواجهة.





وسجلت مراكز شباب محافظة مطروح أعلي معدل تهديفي في الجولة الثانية للأسبوع الخامس ب "36 " هدف من "6" مباريات، وجاءت مراكز شباب الإسماعيلية الأقل تهديفًا ب "9" أهداف في "6" مباريات.





وتبدأ الأحد القادم مباريات الدور الثاني للدوري، والتي تستمر حتي بداية يناير القادم 2020.