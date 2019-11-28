الإفتاء: "بلاش قراءة الفجان أو الكف حتى لو هزار"

ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، جاء فيه: "ما حكم قراءة الكف والفنجان على سبيل الهزار؟".



ومن ناحيته، أوضح الشيخ عويضة عثمان، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر على موقع "الفيسبوك"، اليوم الخميس، أنه لا يجوز قراءة الفنجان والكف حتى لو سبيل الهزار، معقبا: "بلاش مفيش حاجة اسمها نقرأ الفنجان أو الكف بهزار".



وأوضح الشيخ عويضة عثمان، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الإنسان يجب أن يكون متوكلا على الله، ولا يتطلع لمعرفة الغيب، فهو أمر بيد الله، ويجب على الإنسان أن يكون راضيا بقضاء الله وقدره خيره وشره، فهو أمر مخفي عن الإنسان.

