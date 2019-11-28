"تنظيم الاتصالات": نتلقى 5 آلاف شكوى شهريًا ونحل 90% منها





قال مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات إن الجهاز يتلقى ما يقرب من 5 آلاف شكوى بشكل شهرى من مستخدمى الاتصالات بأنواعها في مصر، مؤكدًا أن الجهاز ينجح في حل 90% من هذه الشكاوى المقدمة شهريا.





وأضاف "عبد الواحد" خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن أغلب هذه الشكاوي تدور حول أخطاء في احتساب الفواتير، أما عن الشكاوى الخاصة بسوء الخدمة فهى قليلة جدًا مقارنة بغيرها.



















